Венесуэла предложила США работать над совместной повесткой
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Родригес назвала приоритетной задачей достижение сбалансированных и уважительных отношений с США и предложила Вашингтону работу над совместной повесткой.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Родригес, опубликованном в ее Telegram-канале.
"Мы считаем приоритетной задачей продвижение к сбалансированным и уважительным международным отношениям между США и Венесуэлой, а также между Венесуэлой и странами региона, основанным на суверенном равенстве и невмешательстве. Эти принципы направляют нашу дипломатию во взаимодействии с остальными странами мира", - сказала она.
Она также предложила США "совместно работать над повесткой сотрудничества, ориентированной на совместное развитие", с учетом международного права.
Ранее Трамп заявил, что с Родригес может произойти ситуация хуже, чем с Мадуро.
