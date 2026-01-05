Венесуэла предложила США работать над совместной повесткой

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Родригес назвала приоритетной задачей достижение сбалансированных и уважительных отношений с США и предложила Вашингтону работу над совместной повесткой.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Родригес, опубликованном в ее Telegram-канале.

"Мы считаем приоритетной задачей продвижение к сбалансированным и уважительным международным отношениям между США и Венесуэлой, а также между Венесуэлой и странами региона, основанным на суверенном равенстве и невмешательстве. Эти принципы направляют нашу дипломатию во взаимодействии с остальными странами мира", - сказала она.

Она также предложила США "совместно работать над повесткой сотрудничества, ориентированной на совместное развитие", с учетом международного права.

Ранее Трамп заявил, что с Родригес может произойти ситуация хуже, чем с Мадуро.