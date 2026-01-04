"Айнтрахт" усилил атаку перед матчем с "Карабахом"

Соперник "Карабаха" по Лиге чемпионов франкфуртский "Айнтрахт" продолжает укреплять линию атаки.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, представитель Бундеслиги подписал нападающего второй команды "Хоффенхайма" Айюба Амаймуни Эшгуяба. С 21-летним форвардом заключен контракт сроком на пять лет.

В текущем сезоне Айюб провел 18 матчей, в которых забил девять мячей и отдал шесть результативных передач. Несколькими днями ранее "Айнтрахт" также оформил переход нападающего Юнуса Эбнуталиби из немецкого "Эльферсберга".

Отметим, что матч "Карабах" - "Айнтрахт" состоится 21 января в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.