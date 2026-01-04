Работа азербайджанского художника представлена на Пекинской международной биеннале

В столице Китая Пекине открылась 10-я Международная биеннале искусств.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, тема биеннале в этом году - "Сосуществование". На выставке, где экспонируется свыше 600 работ из 120 стран, в основном представлены картины, однако демонстрируются также скульптуры, фотографии, образцы современного искусства и видеоработы мировых мастеров искусств. Кроме того, выставлены произведения искусства, созданные с использованием современных цифровых технологий.

На биеннале при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева наша страна представлена работой художника Бутуная Хагвердиева "Сельская свадьба". В этой работе вместо традиционных геров свадеб - жениха и невесты в ярких красках представлены гости, задающие тон свадебному торжеству, и их действия во время церемонии. Наряду с акцентом на сельском факторе в национальных свадебных обычаях Азербайджана, художник мастерски воссоздал на холсте поэтический образ простого и трудолюбивого азербайджанца. Работа вызвала большой интерес у китайских и зарубежных мастеров искусств, а также у посетителей.

Выставка, организованная совместно Китайской федерацией литературы и искусства, Китайской ассоциацией деятелей искусств и муниципалитетом Пекина, продлится до 28 января. В рамках выставки также состоялась 1-я международная конференция, посвященная вопросам искусства.