Венесуэла готовит дипломатический ответ Франции после заявлений Макрона

Венесуэла предпримет дипломатические шаги для пересмотра отношений с Францией после заявлений президента Эммануэля Макрона о замене захваченного Николаса Мадуро.

Как передает Day.Az, об этом сообщил глава венесуэльского МИД Иван Хиль в своем Telegram.

По его словам, высказывания Макрона являются "вмешательством во внутренние дела страны и показывают незнание политической и социальной реальности Венесуэлы". В МИД подчеркнули, что республика полностью суверенна, а президент и правительство легитимны и сформированы на основе воли народа и конституции.

Напомним, что Макрон заявил, что переход власти в Венесуэле должен проходить под руководством оппозиционного лидера Эдмундо Гонсалеса.

Ранее вице-президент страны Дельси Родригес подчеркнула, что единственным президентом Венесуэлы является Николас Мадуро.