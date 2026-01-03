ТВ-АФИША футбольных матчей на сегодня
Day.Az со ссылкой на İdman.biz представляет расписание футбольных матчей, которые 3 января покажут следующие телеканалы.
Италия, Серия А
15:30. "Лацио" - "Наполи" (Матч ТВ Футбол 1)
18:00. "Фиорентина" - "Кремонезе" (Матч ТВ Футбол 1)
23:45. "Интер" - "Болонья" (Матч ТВ Футбол 1)
Английская Премьер-лига
16:30. "Астон Вилла" - "Ноттингем Форест" (İdman TV)
19:00. "Вулверхэмптон" - "Вест Хэм" (beIN Sports 2)
19:00. "Брайтон" - "Бернли" (beIN Sports 3)
21:30. "Борнмут" - "Арсенал" (İdman TV)
Испания, Ла Лига
17:00. "Сельта" - "Валенсия" (Матч ТВ Футбол 2)
19:15. "Осасуна" - "Атлетик" (İdman TV, Матч ТВ Футбол 2)
21:30. "Эльче" - "Вильярреал" (Матч ТВ Футбол 2)
23:59. "Эспаньол" - "Барселона" (İdman TV, Матч ТВ Футбол 2)
Франция, Лига 1
23:45. "ПСЖ" - "Париж" (beIN Sports 4)/
