Нефть на мировых рынках подешевела

В ходе торгов на межконтинентальной бирже ICE London стоимость февральского фьючерса 2025 года на экспорт нефти марки Brent снизилась на 0,17%, достигнув 57,32 доллара США за баррель.

Как сообщает Day.Az, на товарной бирже NYMEX в Нью-Йорке цена февральского фьючерса на нефть марки WTI также снизилась на 0.16%, составив 60,75 долларов США за баррель.