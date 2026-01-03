https://news.day.az/society/1807065.html В Баку и районах выявлены незаконное оружие и боеприпасы Сотрудниками Министерства внутренних дел (МВД) продолжаются оперативные и профилактические мероприятия по выявлению и изъятию незаконно хранимого огнестрельного оружия и боеприпасов.
В Баку и районах выявлены незаконное оружие и боеприпасы
Сотрудниками Министерства внутренних дел (МВД) продолжаются оперативные и профилактические мероприятия по выявлению и изъятию незаконно хранимого огнестрельного оружия и боеприпасов.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 2 января сотрудники полиции в столице и различных районах республики обнаружили и изъяли 1 автомат, 3 ружья, 1 магазин и 5 патронов различного калибра.
