Очередное землетрясение в Турции

В районе Баскиль провинции Элязыг в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD), эпицентр землетрясения находился на глубине 9,85 км.
О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.
Ранее сегодня в провинции Бингёль в Турции также были зафиксированы подземные толчки.
