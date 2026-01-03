Очередное землетрясение в Турции

В районе Баскиль провинции Элязыг в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD), эпицентр землетрясения находился на глубине 9,85 км.

О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

Ранее сегодня в провинции Бингёль в Турции также были зафиксированы подземные толчки.