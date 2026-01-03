https://news.day.az/world/1806934.html

В Турции произошло землетрясение

В провинции Бингёль в Турции произошло землетрясение. Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, подземные толчки магнитудой 3,5 были зафиксированы в 01:56 по местному времени (02:56 по бакинскому времени). Эпицентр землетрясения находился в районе Йедису провинции Бингёль. Очаг залегал на глубине 6,9 км.