В провинции Бингёль в Турции произошло землетрясение. Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, подземные толчки магнитудой 3,5 были зафиксированы в 01:56 по местному времени (02:56 по бакинскому времени). Эпицентр землетрясения находился в районе Йедису провинции Бингёль. Очаг залегал на глубине 6,9 км.
Разрушений и пострадавших нет.
