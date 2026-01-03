Семь взрывов в Каракасе рядом с военной базой

В столице Венесуэлы, Каракасе, прогремело, как минимум, семь взрывов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в агентстве Reuters.

По данным источника, инцидент произошел вблизи крупной военной базы на юге города, после чего часть района осталась без электричества.

Информации о пострадавших и масштабах разрушений пока не поступало.