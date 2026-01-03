https://news.day.az/world/1806972.html Семь взрывов в Каракасе рядом с военной базой - ВИДЕО В столице Венесуэлы, Каракасе, прогремело как минимум семь взрывов. Как передает Day.Az, об этом сообщили в агентстве Reuters. По данным источника, инцидент произошел вблизи крупной военной базы на юге города, после чего часть района осталась без электричества. Информации о пострадавших и масштабах разрушений пока не поступало.
Семь взрывов в Каракасе рядом с военной базой - ВИДЕО
В столице Венесуэлы, Каракасе, прогремело, как минимум, семь взрывов.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в агентстве Reuters.
По данным источника, инцидент произошел вблизи крупной военной базы на юге города, после чего часть района осталась без электричества.
Информации о пострадавших и масштабах разрушений пока не поступало.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре