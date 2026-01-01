Более 20 человек пострадали при взрыве гранаты на Филиппинах

По меньшей мере 22 человека получили ранения в результате взрыва гранаты в провинции Котабато на юге Филиппин во время празднования Нового года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал GMA News.

"Как минимум 22 человека получили ранения в результате взрыва гранаты, брошенной подозреваемыми на мотоцикле во время празднования Нового года в муниципалитете Маталам провинции Котабато", - пишет издание.

Как отмечается, большинство пострадавших - дети, все они в настоящее время госпитализированы. Телеканал уточняет, что двое подозреваемых на мотоцикле подъехали к толпе и бросили гранату. Полиция установила их личности, но пока не раскрыла мотивы преступления. Расследование продолжается. По данным издания, власти провинции осудили инцидент и пообещали привлечь виновных к ответственности.