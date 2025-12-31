Азербайджанская нефть подорожала

Цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста составила 65,67 доллара за баррель, что на 0,1 доллара США, или 0,15%, выше предыдущего значения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по данным источников на нефтяном рынке, цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 0,09 доллара, или 0,14%, и составила 63,66 доллара за баррель.

Нефть марки URALS подорожала на 0,15 доллара, или 0,45%, достигнув 33,68 доллара за баррель.

При этом стоимость нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, осталась без изменений - 62,51 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 70 долларов США.