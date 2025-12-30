https://news.day.az/world/1806221.html

Водяной смерч обрушился на испанский город - ВИДЕО

Несколько торнадо прошлись по городу Пуэрто-де-Масаррон в Испании. Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, сильный ветер повредил набережную, срывая уличную мебель, а также столы и стулья с террас, расположенных в прибрежной зоне. Жители города были шокированы необычной природной стихией.