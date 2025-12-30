https://news.day.az/world/1806479.html Столицу Иордании затопило - ВИДЕО Столицу Иордании Амман и прилегающие районы подтопило из-за сильных дождей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ливни привели к скоплению воды на улицах, затруднению движения транспорта и локальным перебоям в работе инфраструктуры.
