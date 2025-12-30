Столицу Иордании затопило

Столицу Иордании Амман и прилегающие районы подтопило из-за сильных дождей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ливни привели к скоплению воды на улицах, затруднению движения транспорта и локальным перебоям в работе инфраструктуры.