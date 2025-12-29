В Азербайджане усилится ветер

В связи с ожидаемой 30-31 декабря ветреной погодой в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов страны объявлены желтое и оранжевое предупреждения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, согласно оранжевому уровню предупреждения в Сальяне, Нефтчале, Гаджигабуле, Гобустане, Шеки, Огузе, Габале, Гёйчае, Хызы, Исмаиллы, Кяльбаджаре, Горанбое и Дашкесане будет дуть северо-западный ветер, скорость которого усилится до 20,8-28,4 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Шабране, Хачмазе, Губе, Гусаре, Сиязане, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Самухе, Балакене, Загатале, Гахе, Евлахе, Барде, Тертере, Сабирабаде, Ширване, Физули, Зангилане, Лачыне, Билясуваре, Лерике, Ярдымлы, Лянкяране, Масаллы, Астаре, Джалилобаде, Мингячевире, Агдаше, Джебраиле, Уджаре, Зардабе, Агджабеди, Ходжавенде, Агсу, Шамахе, Гяндже, Гядабее и Гёйгёле согласно желтому уровню предупреждения ожидается западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

