Военным Израиля дали лазерные системы ПВО

Компания Rafael Advanced Defense Systems передала Армии обороны Израиля первую из заказанных лазерных систем ПВО Iron Beam.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в воскресенье The Times of Israel.

"Это первый раз, когда система перехвата при помощи лазера высокой мощности достигла уровня полноценной эксплуатации", - цитирует газета слова главы израильского Минобороны Исраэля Каца.

Генеральный директор Минобороны Израиля Амир Барам отметил, что речь идет "о переходе от стадии разработок к серийному производству" и о "лишь начале технической революции", которая усилит оборонный потенциал Израиля и снизит затраты на оборону.

По данным издания, Iron Beam встанут на вооружение ВВС, эти установки интегрируют в многоуровневую систему обороны, наряду с ПРО "Железный купол", "Хец" и "Праща Давида".

Ранее мы сообщали, что Израиль поставит на вооружение лазер Iron Beam.