Монгольская баранина в Азербайджане

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана осуществляет строгий контроль за качеством и безопасностью мяса, ввозимого из-за рубежа, в том числе из Монголии.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в агентстве в ответ на запрос Modern.az.

Отмечается, что в процессе импорта процедуры контроля мяса со стороны инспекторов являются открытыми для общественности.

В агентстве также подчеркнули, что при обороте мяса - во время транспортировки и реализации - должны соблюдаться нормативные требования. За это ответственность несет предприниматель, и в случае выявления нарушений принимаются меры в соответствии с законодательством.

Председатель Союза свободных потребителей Эюб Гусейнов отметил, что в Азербайджане уже более года наблюдается дефицит мяса.

"По этой причине для обеспечения рынка мясной продукцией осуществляется импорт из различных стран, в том числе из Монголии. Мясо ввозится в замороженном виде, однако точной информации о сроках его хранения в замороженном состоянии нет.

Поскольку граждане Азербайджана, как правило, не отдают предпочтение замороженному мясу, оно предлагается на рынке по более низкой цене. Несмотря на это, данное мясо является качественным, соответствует всем требованиям, безопасно и имеет соответствующие гарантии", - сказал он.

Э.Гусейнов также отметил, что мясо, импортируемое из Монголии, уступает местному по вкусовым качествам.

"Поскольку вкусовые предпочтения людей сформированы на местном мясе, монгольская продукция может казаться менее вкусной. Однако, несмотря на это, она является нормальным пищевым продуктом и находится под полным контролем Агентства продовольственной безопасности", - подчеркнул он.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджан осуществляется импорт замороженного баранины из Монголии. Стоимость одного килограмма такого мяса составляет 12-14 манатов.