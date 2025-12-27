https://news.day.az/society/1805639.html В Азербайджане задержаны 20 человек, продававшие пиротехнику Сотрудниками полиции проведены очередные мероприятия против лиц, организующих продажу пиротехнических изделий в Азербайджане. Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, в результате мероприятий, проведенных в столице и регионах, были выявлены и задержаны еще 20 человек, занимавшихся продажей пиротехнических средств.
Сотрудниками полиции проведены очередные мероприятия против лиц, организующих продажу пиротехнических изделий в Азербайджане.
Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, в результате мероприятий, проведенных в столице и регионах, были выявлены и задержаны еще 20 человек, занимавшихся продажей пиротехнических средств. У них обнаружены различные виды пиротехнических изделий с мощными звуковыми и световыми эффектами.
Мероприятия по пресечению незаконной продажи пиротехнических средств продолжаются.
