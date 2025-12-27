Модель Азербайджана может спасти мир

Автор: Лейла Таривердиева

Азербайджан - уникальная в своем роде страна. В то время, как мир быстро и некрасиво уходит от принципов толерантности и мультикультурализма, видя в них источник всех бед, в Азербайджане продолжает развиваться мультикультуральная среда и укрепляются традиции толерантности, присущие нашему народу и пронесенные им через века. Хотя сами термины придуманы на Западе, они никогда не были реальной частью его ментальности. В Азербайджане же уважение ко всем религиям и этносам всегда были естественными составляющими менталитета азербайджанского народа.

В рамках Года Конституции и суверенитета в Баку состоялся II Форум религиозных деятелей Азербайджана. Темой форума были "Конституционные принципы государственно-религиозных отношений в Азербайджане: секуляризм и свобода совести". Хотя мероприятие подразумевает национальный масштаб, в нем приняли участие руководители государственных органов Турции и Узбекистана, уполномоченных в религиозной сфере.

Главной целью конференции было продвижение основополагающих конституционных ценностей, таких как секуляризм и свобода совести. Участники обсуждали права и обязанности религиозных деятелей, необходимость их профессионального развития, различные аспекты отношений государство-религия. Особое внимание было уделено вопросам укрепления мультикультурной и толерантной среды, присущей Азербайджану. В ходе панельных дискуссий с участием представителей различных конфессий состоялись оживленные и плодотворные дискуссии на тему мультикультуральных ценностей, религиозного образования, отношений государства и религиозных институтов, воспитания молодежи и так далее.

Стоит напомнить об обращении, направленном в прошлом году Президентом Ильхамом Алиевым к участникам I Форума религиозных деятелей Азербайджана. Глава государства в своем обращении напомнил, что в нашей стране, где веками существуют образцовые традиции толерантности, никогда не было случаев дискриминации и противостояния на религиозной почве. Религиозная политика в нашей стране проводится в соответствии с принципами демократической, правовой, светской государственности и международными нормами, подчеркнул Президент Азербайджана, отметив, что этот опыт является важным фактором общественно-политической стабильности и солидарности.

"Происходящие в настоящее время в мире сложные процессы, превращение религии в инструмент достижения политических целей, такие негативные проявления, как ксенофобия, экстремизм, сектантство создают серьезные угрозы международному миру и благополучию. Для своевременного предотвращения подобных опасных факторов первоочередными задачами сегодняшнего дня являются правильная оценка места и роли религии в жизни общества, совершенствование духовно-нравственного воспитания, усиление деятельности в области религиозного образования и просвещения. На религиозных деятелей ложится большая ответственность в этом деле", - отмечалось в обращении главы государства.

Действительно, на протяжении всей истории наша страна была уникальным местом слияния различных цивилизаций, где в условиях взаимовлияния сосуществовали культуры, религии и традиции. Азербайджанская государственность на протяжении веков формировалась не только под влиянием политических и экономических процессов, но и на прочном морально-духовном фундаменте, в основе которого находятся ценности толерантности, уважения к свободе совести и вероисповедания, а также верность принципам сосуществования различных культур и религий. Именно эта система ценностей стала важнейшим элементом национальной идентичности и устойчивости азербайджанского общества в условиях сложных исторических трансформаций. Этот фактор сыграл важную роль в общественно-политическом развитии нашей многонациональной и многоконфессиональной страны. Это также очень важный опыт, который было бы полезно перенять многим странам, где сегодня нарастает исламофобия, а принципы толерантности и мультикультурализма рассматриваются как источник угроз.

Азербайджан на протяжении столетий находился на пересечении цивилизаций, торговых путей и культур. Это объективно способствовало формированию особой модели общественных отношений, в которой религиозное многообразие воспринималось не как угроза, а как естественная часть общественной жизни. Ислам, христианство, иудаизм и другие религиозные традиции веками сосуществовали на этой земле, формируя атмосферу взаимного уважения и диалога. Толерантность - это не навязанная светским укладом политика, а естественное проявление высокой культуры и гуманистических ценностей азербайджанского народа. Никакие трудности и испытания не изменили этого бесценного качества. Толерантность никогда не была в Азербайджане декларативной, она не была навязана нам извне, а сформировалась исторически, что делает это качество особенно ценным.

Являясь светским государством, Азербайджан одновременно сохраняет баланс между светскостью и уважительным отношением к религиозным чувствам людей. Граждане Азербайджана имеют полную свободу вероисповедания, и реализуют ее сполна. Следует подчеркнуть, что, в отличие от многих других стран, Азербайджанское государство не использует религию в качестве инструмента политического управления, в стране существует четкое разделение по линии государство-религия. В то же время государство поддерживает религиозные общины, реставрирует на бюджетные средства храмы. Причем, в плане поддержки не делается никаких различий, община исламского, христианского или другого толка. Такая политика способствует стабильности и формированию атмосферы взаимного уважения и понимания. Гармоничное сочетание светских принципов, национальных ценностей и уважения к религиозному многообразию является эффективным инструментом укрепления государственности, общественной стабильности и национального единства. Азербайджан на собственном примере доказал верность этой формулы. Эта модель может послужить спасением для мира, который идет по пути размежевания и фобий.

На заметку народам, особо озабоченным своей идентичностью: толерантность и мультикультурализм ничем не грозят идентичности титульной нации или устоям титульной конфессии. Наоборот, идет взаимное обогащение, растет взаимопонимание, что сводит к минимуму угрозу религиозного экстремизма и прочих деструктивных явлений. В Азербайджане главы конфессий не спорят, не дистанцируются друг от друга, а сотрудничают.

Сотрудничество и взаимопонимание - это основа развития общества. А значит - и государства.