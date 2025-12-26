"Невинные овечки" ждут приговора

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о судебном разбирательстве над главарями карабахских сепаратистов в Баку.

Day.Az представляет публикацию:

Судебное разбирательство над главарями карабахских сепаратистов наконец завершилось. Прокуроры, потерпевшие, свидетели, адвокаты - высказались абсолютно все.

Естественно, говорили - причем очень долго - и обвиняемые. Их послушать, так и не было никакого карабахского конфликта, убийств и оккупации. Банды возглавляли они - а кто грабил и убивал - не знают, не слышали и не видели. Прямо ферма невинных овечек, а не скамья подсудимых.

Зря волчары стараются. Овечьи шкуры не помогут, от справедливого приговора не спасут!

Автор карикатуры - HSF