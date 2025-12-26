https://news.day.az/politics/1805519.html Достигнуто соглашение о тарифах на поставки в Армению - Джейхун Байрамов Достигнуто соглашение о тарифах на поставки в Армению. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку, посвященной итогам 2025 года.
Он отметил, что многие товары будут поставляться в Армению через Грузию, и в ближайшем будущем с этим вопросом проблем не ожидается. Было достигнуто соглашение по тарифам.
Дж. Байрамов сказал, что на данный момент он не хотел бы комментировать прямые транспортные контакты с Арменией, однако не считает их невозможными в будущем.
Он добавил, что пока остаются открытые вопросы, связанные с организацией прямых транспортных связей.
