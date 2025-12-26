Азербайджан освободил сотни лиц, подпадавших под категорию военнопленных.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.

По его словам, Азербайджан проявил масштабный гуманитарный подход и после антитеррористических операций позволил более чем 10 тысячам человек, которые с оружием в руках противостояли Азербайджану, покинуть территорию страны. Они не были привлечены к уголовной ответственности.

