Азербайджан освободил сотни лиц, подпадавших под категорию военнопленных.
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.
По его словам, Азербайджан проявил масштабный гуманитарный подход и после антитеррористических операций позволил более чем 10 тысячам человек, которые с оружием в руках противостояли Азербайджану, покинуть территорию страны. Они не были привлечены к уголовной ответственности.
