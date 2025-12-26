Политическая воля и искренние связи Баку и Тегерана способствуют многостороннему развитию

Сегодня политическая воля и искренние связи между Азербайджаном и Ираном отчетливо проявляются в различных сферах, в том числе в реализации совместных экономических проектов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом написал посол Ирана в Азербайджане Муджтаба Демирчилу в статье "От старых корней к новым горизонтам", посвященной 34-й годовщине установления отношений между двумя странами.

Посол подчеркивает, что тридцать четыре года назад 25 декабря Исламская Республика Иран, учитывая исторические, культурные и цивилизационные связи, официально признала независимость Азербайджанской Республики. Этот шаг, предпринятый в декабре 1991 года, был не просто символическим жестом в международных отношениях - это было искреннее выражение уважения к выбору, суверенитету и независимости дружественной, братской соседней страны, и таким образом заложило прочный фундамент для официальных отношений между двумя странами.

"Отношения между Исламской Республикой Иран и Республикой Азербайджан уникальны и выходят за рамки обычных межгосударственных отношений. Речь идёт о народах, которые веками жили бок о бок, разделяя на основе общих ценностей горести и радости.

За последние тридцать лет наши дружеские и братские отношения, несмотря на периодически возникающие трудности, развивались на основе взаимных интересов и доверия. Общие корни всегда играли роль стабилизирующего якоря, защищающего корабль отношений от штормов.

Cегодня политическая воля и искренняя приверженность сторон ясно проявляются в различных областях сотрудничества, включая экономические проекты. При этом безопасность, стабильность и национальные интересы Азербайджана и Ирана неразрывно связаны между собой.

19 мая 2024 года на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузлов на реке Араз уважаемый Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев затронул глубину этих связей и подчеркнул:

"Ирано-азербайджанская дружба, братство являются важным фактором стабильности, укрепления мер безопасности в регионе в будущем. <...>

Ирано-азербайджанское единство и дружба нерушимы. Никто не может встать между нами".

Роль медиа, писателей и политологов в отношениях между двумя странами имеет решающее и стратегическое значение. В период, когда ложные нарративы пытаются создать искусственное недопонимание и разлад между двумя братскими народами, главная задача СМИ - сохранять национальную бдительность и проливать свет на стратегические "общие точки". Историческая миссия, возложенная на представителей СМИ в Тегеране и Баку, заключается в том, чтобы защищать границы этой древней дружбы от внешнего вмешательства и воздвигать щит против манипуляций сил, обеспокоенных сближением двух стран. Ни в коем случае нельзя позволять ложной информации и сеющим рознь нарративам бросать тень на наши древние корни. СМИ должны быть вестниками мира, сотрудничества и братства, постоянно напоминая общественности о непоколебимой силе единства и продвигая наши общие интересы и перспективные возможности.

Сотрудничество между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой может стать гарантом стабильности, местной безопасности и прогресса всего Кавказского региона. Чем крепче экономические и культурные связи между Баку и Тегераном, тем больше будут защищены интересы обеих стран и тем больше будут перекрыты пути иностранного вмешательства, стремящегося извлечь выгоду из нестабильной обстановки.

34-я годовщина признания Ираном независимости Азербайджанской Республики - это не только историческое событие , это также возможность подтвердить нашу приверженность идеалам добрососедства. Мы - две ветви одного корня, чем сильнее мы будем, тем шире тень мира, процветания и безопасности распространится на все уголки региона. Эта связь уходит корнями в историю, и эти взгляды сближают два народа, открывая перед ними светлые горизонты. Предстоящий путь - это путь к величию, прогрессу и удовлетворению взаимных интересов", - отмечается в статье дипломата.