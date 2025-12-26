Президент Ильхам Алиев: Одно из главных направлений нашей политики - воспитание молодежи в духе патриотизма

Одно из главных направлений нашей политики - воспитание молодежи в здоровом духе, в духе патриотизма, чтобы молодые люди росли и воспитывались с любовью к Родине и таким образом развитие нашей страны было постоянным, вечным.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе церемонии, посвященной спортивным итогам 2025 года.

"Конечно, главным фактором здесь является атмосфера в обществе. А она очень позитивная. Наш народ проявляет большую солидарность, патриотизм, и события последних лет еще раз это подтверждают. Физическая подготовка и нравственная чистота молодежи должны составлять единое целое. Только тогда страна сможет успешно развиваться. А спорт имеет огромное значение в воспитании молодого поколения в духе патриотизма", - сказал глава государства.