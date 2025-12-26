В Азербайджане подготовили список арен для ЧМ U20
Стали известны стадионы Азербайджана, которые примут матчи молодежного чемпионата мира по футболу 2027 года.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на prosport.az, игры планируется провести в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Габале и Ханкенди.
В столице в качестве арен рассматриваются Бакинский олимпийский стадион и cтадион имени Тофика Бахрамова. При этом обсуждается и альтернативный вариант олимпийскому стадиону, вместимость которого может оказаться избыточной для матчей молодежного чемпионата мира.
В Сумгайыте матчи могут пройти на городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде, в Габале - на городском стадионе, в Гяндже - на недавно открытом стадионе, где в настоящее время продолжаются работы над газоном. В Ханкенди также планируется задействовать городской стадион.
При этом проведение матчей в Ханкенди остается под вопросом из-за отсутствия резервных тренировочных полей. В случае их строительства игры чемпионата мира смогут состояться и на этой арене.
В состав Организационного комитета, созданного распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева 15 декабря, вошли специальный представитель президента в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов, глава Исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов, глава Исполнительной власти Габалинского района Сабухи Абдуллаев и глава Исполнительной власти Сумгайыта Закир Фараджев.
Напомним, что 2 октября ФИФА официально утвердила проведение чемпионата мира U20 в Азербайджане и Узбекистане. Ожидается, что в ЧМ примут участие 24 команды, разделенные на шесть групп.
