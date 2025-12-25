https://news.day.az/society/1805203.html К сведению водителей! - На ряде дорог будет гололедица Обнародована информация о состоянии автодорог. Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в ночные и утренние часы 26 декабря в ряде районов ожидаются осадки и туман. Отмечается, что в связи с погодными условиями на магистральных автомобильных дорогах видимость может снизиться до 300-800 метров.
Обнародована информация о состоянии автодорог.
Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в ночные и утренние часы 26 декабря в ряде районов ожидаются осадки и туман.
Отмечается, что в связи с погодными условиями на магистральных автомобильных дорогах видимость может снизиться до 300-800 метров.
Кроме того, в ночное время в некоторых горных районах не исключено образование гололеда на дорогах.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
