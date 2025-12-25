К сведению водителей!

Обнародована информация о состоянии автодорог.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в ночные и утренние часы 26 декабря в ряде районов ожидаются осадки и туман.

Отмечается, что в связи с погодными условиями на магистральных автомобильных дорогах видимость может снизиться до 300-800 метров.

Кроме того, в ночное время в некоторых горных районах не исключено образование гололеда на дорогах.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az