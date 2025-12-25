Казахстан представил промежуточное сообщение о ходе расследования крушения самолета AZAL

Комиссия по расследованию авиационного происшествия министерства транспорта Казахстана подготовила Промежуточное сообщение к годовщине авиационного происшествия с воздушным судном Embraer 190 4K-AZ65 авиакомпании "Azerbaijan Airlines", произошедшего 25 декабря 2024 года вблизи города Актау.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство.

Отмечается, что на момент подготовки Промежуточного сообщения Комиссией был осуществлён сбор и анализ фактических данных, включая сведения об экипаже, диспетчерах органов воздушного движения и нормативные акты эксплуатанта, документаций по подготовке и выполнению полёта, метеорологической информации и материалы технического обслуживания.

Также были получены копии бортового журнала и иных документаций, относящиеся к полёту. Была проведена работа с бортовыми самописцами: извлечены, идентифицированы и расшифрованы параметры полета из регистратора полетных данных (FDR) и выполнена расшифровка бортового речевого самописца (CVR).

Комиссией выполнен детальный осмотр места авиационного происшествия с фиксацией пространственного положения элементов конструкции воздушного судна. Выполнена фото- и видеофиксация, осуществлён сбор и вывоз агрегатов воздушного судна с места авиационного происшествия.

В рамках расследования авиационного происшествия были проведены следующие исследования:

- комплексная (трасологическая, баллистическая, взрывотехническая и пожарная) экспертиза выявленных посторонних металлических предметов (внешние объекты). По результатам экспертизы следов взрывчатых веществ не обнаружено. На баллонах следов взрыва не имеется. Отмечается, что повреждения воздушного судна предположительно были вызваны поражающими элементами боевой части, однако их принадлежность установить не удалось.

- трасологическая экспертиза части трубки гидравлической системы №2. По результатам исследования было установлено, что на трубке имеются повреждения. Механизмом образования повреждения является разрыв металла в результате соприкосновения твердых предметов. Сквозные повреждения могут быть образованы металлическими фрагментами (внешними объектами), изготовленными из сплава металлов на основе железа (основа стали);

- исследование кассеты Центрального компьютера технического обслуживания (Central Maintenance Computer), извлеченного из Модульного блока авионики на базе завода-изготовителя "Honeywell International Inc". Вследствие термического воздействия извлечь данные из указанной кассеты не представилось возможным. Для извлечения данных, заводом "Honeywell International Inc" было рекомендовано обратиться к производителю карты-памяти "Delkin Devices Inc". В настоящее время Комиссией ведутся переговоры с Уполномоченным представителем Соединенных Штатов Америки о проведении исследовании на базе завода "Delkin Devices Inc".

- исследование кассет Глобальной системы позиционирования (GPS1 и GPS2), извлеченных из Модульных блоков авионики №1 и №3 на базе завода "CMC Electronics". Работа завершена, проводится анализ.

"На сегодняшний день Комиссия по расследованию ожидает завершения работ по исследованию кассеты Центрального компьютера технического обслуживания (Central Maintenance Computer), а также формирование отчета Рабочей группы по анализу оценки рисков при выполнении полетов над зонами конфликтов или вблизи их", - говорится в сообщении.

В работе Комиссии по расследованию авиационного происшествия принимают участие Уполномоченные представители Азербайджана, России и Бразилии, а также наблюдатель от ИКАО.

Сообщается, что окончательные сроки завершения расследования авиационного происшествия зависят от сроков завершения всех назначенных исследований и работ.

Напомним, что 25 декабря 2024 года пассажирское воздушное судно "Embraer 190-100 IGW", зарегистрированное в государственном реестре под номером 4K-AZ65 и принадлежащее ЗАО "Азербайджанские авиалинии" ("AZAL"), выполняя регулярный рейс J2-8243 из города Баку (Азербайджанская Республика) в город Грозный (Российская Федерация), потерпело крушение на территории Республики Казахстан вблизи аэропорта Актау. В результате крушения погибли два члена экипажа (капитан и второй пилот), старший бортпроводник и 35 пассажиров.

В предварительном отчете, который был опубликован министерством транспорта Казахстана, подтверждаются следующие факты:

1. Пассажирский самолет "Embraer 190-100 IGW", зарегистрированный под номером 4K-AZ65 и принадлежащий ЗАО "Азербайджанские Авиалинии"("AZAL"), выполнявший регулярный рейс J2-8243 из города Баку Азербайджанской Республики в город Грозный Российской Федерации, с момента начала выполнения полета на участке маршрута до Грозного находился в полностью пригодном для полетов состоянии. Эти данные о летной годности воздушного судна, включая работу его систем управления, были подтверждены с помощью данных FDR;

2. Оба двигателя самолета работали без технических проблем до момента аварии. Эту информацию также подтверждают данные FDR;

3. Во время выполнения полета в воздушном пространстве Российской Федерации, в том числе над аэропортом Грозный, самолет потерял сигналы GPS;

4. Из-за неблагоприятных погодных условий над Грозным самолет не смог совершить второй заход на посадку, после чего капитан принял решение вернуться в Баку. После принятия этого решения над Грозным, в CVR были зафиксированы два внешних звука с интервалом в 24 секунды;

5. Сопоставление данных CVR и FDR показало, что через 4 секунды после первого внешнего звука вышла из строя 3-я гидравлическая система, через 6 секунд - 1-я гидравлическая система, а через 21 секунду - 2-я гидравлическая система;

6. Были обнаружены многочисленные глухие и сквозные повреждения в фюзеляже, зафиксированные посредством фотографий и видеозаписей. Данные повреждения были обнаружены в задней части фюзеляжа, подавляющее большинство из которых было на вертикальном и горизонтальном стабилизаторах, а также левом крыле и левом двигателе;

7. Предоставлена информация о том, что обнаруженные повреждения в фюзеляже воздушного судна образовались в результате воздействия внешних объектов. В предварительном отчете не содержится информации о наличии каких-либо фактов, указывающих на столкновение воздушного судна с птицами;

8. Обнаруженные в глухих повреждениях фюзеляжа посторонние объекты, не принадлежащие воздушному судну, были извлечены; их фотографии представлены общественности в тексте предварительного отчета. Для точного определения принадлежности обнаруженных посторонних объектов в дальнейшем планируется проведение дополнительных экспертиз;

9. В 05:13:32 на воздушном судне вышли из строя основные системы управления; в 05:21:42 диспетчер по взаимодействию сообщил в Грозный о проведении операции "Ковер";

10. Не указано никакой информации, содержащей факт взрыва кислородного баллона.

В соответствии с требованиями Чикагской конвенции ИКАО, после предварительного отчета в течение года с момента происшествия должен быть подготовлен окончательный отчет о причинах крушения.

Также отметим, что 29 декабря 2024 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении членам экипажа, погибшим в авиакатастрофе - Кшнякину Игорю Ивановичу, Кальянинову Александру Георгиевичу, Алиевой Окюме Джалил гызы, звания "Национальный Герой Азербайджана" за высокий профессионализм, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении служебных обязанностей и спасении жизни пассажиров при крушении пассажирского самолета "Embraer 190" AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный.