Новый вид мошенничества в TikTok

Меньше вложи - больше получи. Поверив этой фразе, человек, инвестировавший через TikTok, стал жертвой мошенничества.

Как сообщает Day.Az, жительница столицы Эльза Велиева, обратившаяся на горячую линию программы "Xəzər Xəbər", утверждает, что стала жертвой обмана со стороны одной из фейковых инвестиционных страниц в социальной сети TikTok.

По ее словам, она сначала перевела 30 манатов странице под названием "Gülnаrəylə Qazanc".

IT-специалист Амрах Мовсумзаде отмечает, что мошенники, давая заманчивые обещания, завладевают деньгами людей, а затем блокируют страницы пострадавших.

Лицам, столкнувшимся с подобными случаями, рекомендуется обращаться в службу 102 Министерства внутренних дел.

