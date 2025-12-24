Игрок "Карабаха" привлек внимание зарубежных клубов

Футболист Марко Янкович может покинуть "Карабах" в ближайшее трансферное окно. Один из лидеров агдамского клуба привлек внимание зарубежных команд после успешных выступлений в Лиге чемпионов и получил финансово привлекательные предложения.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolinfo.az, 30-летнему полузащитнику поступило предложение от клуба из Японии с зарплатой около 800 тысяч евро в год (1,6 млн манатов). Еще более выгодные условия предлагает один из представителей чемпионата Греции - контракт на три года с окладом в один млн евро (два млн манатов) за сезон. Для сравнения, в "Карабахе" Янкович зарабатывает порядка 300 тысяч евро (601 тысяча манатов) в год.

При этом потенциальные покупатели не готовы платить серьезную сумму за трансфер. Греческая сторона, в частности, не хочет предлагать даже 500 тысяч евро (один млн манатов), рассчитывая, что игрок сам окажет давление на клуб из-за высокой зарплаты. В "Карабахе" такую позицию считают несерьезной.

Ранее главный тренер агдамцев Гурбан Гурбанов публично выражал недовольство ситуацией: "Мы готовы рассматривать только серьезные и официальные предложения. Непрофессиональные действия некоторых агентов и сторонних людей отвлекают футболистов". Хотя наставник "Карабаха" не называл имен, по данным источника, речь шла именно о Янковиче. Подобные обращения были и по другим легионерам, однако клуб их отклонил.

Отметим, что контракт Янковича действует до лета 2027 года. Клуб оценивает игрока в три миллиона евро (6,01 млн манатов). Кроме того, возможный трансфер рассматривается лишь летом, так как команда продолжает борьбу в Лиге чемпионов и не хочет ослаблять состав по ходу турнира.

Напомним, что Марко Янкович выступает за "Карабах" с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.