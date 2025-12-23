Новые паромы будут курсировать до Баку

С будущего года совместно с грузинским бизнесом планируется запуск шести паромов между портами Курык и Алят.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Казинформ", об этом заявил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.

По его словам, проект будет способствовать формированию паромного флота Казахстана, увеличению грузооборота и развитию морского судоходства.

"В настоящее время два парома уже вошли в акваторию Каспийского моря. Они начнут курсировать в первой половине 2026 года. В дальнейшем ежегодно будет добавляться по два парома и к 2028 году все шесть судов будут полноценно работать", - сообщил аким.

Также в этом году объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту через Мангистаускую область увеличился на 20 процентов и составил 2,5 млн тонн. Компания Semurg Invest планирует расширить флот до шести судов к 2027 году. В текущем году на линию было выведено одно судно грузоподъемностью 7 тыс. тонн.

В 2026 году в области начнется строительство нового морского порта.

По словам акима области, инвестиционные соглашения в настоящее время находятся на завершающей стадии. Их подписание планируется до конца текущего года либо в начале следующего, после чего во втором квартале будущего года стартуют строительные работы. Земельный участок уже определен, ведутся работы по его оформлению. Проект будет способствовать формированию нового международного транспортного коридора "Китай - Казахстан - Актау - Баку - Поти - Европа".