В Грузии сгорела главная новогодняя елка

В грузинском городе Гардабани сгорела главная городская новогодняя елка.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что елка загорелась во время церемонии включения иллюминации.

"В тот момент, как включили электричество, ёлочка тут же вспыхнула. Пламя мгновенно охватило конструкцию, и она превратилась в пепел на глазах у собравшихся", - говорится в сообщении.

Все присутствующие успели отойти на безопасное расстояние, пострадавших нет.