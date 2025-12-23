https://news.day.az/world/1804542.html В Грузии сгорела главная новогодняя елка - ВИДЕО В грузинском городе Гардабани сгорела главная городская новогодняя елка. Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что елка загорелась во время церемонии включения иллюминации. "В тот момент, как включили электричество, ёлочка тут же вспыхнула.
В Грузии сгорела главная новогодняя елка - ВИДЕО
В грузинском городе Гардабани сгорела главная городская новогодняя елка.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что елка загорелась во время церемонии включения иллюминации.
"В тот момент, как включили электричество, ёлочка тут же вспыхнула. Пламя мгновенно охватило конструкцию, и она превратилась в пепел на глазах у собравшихся", - говорится в сообщении.
Все присутствующие успели отойти на безопасное расстояние, пострадавших нет.
