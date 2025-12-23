Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Греции

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Греции в стране Марию Папаконстантину.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел.

Отмечается, что в ходе встречи посол вручила министру Джейхуну Байрамову копии своих верительных грамот. Министр поздравил посла с назначением и пожелал успехов в дипломатической деятельности.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Грецией, а также по региональным и международным вопросам. Была подчеркнута важность двустороннего политического диалога, включая регулярные политические и консульские консультации между министерствами иностранных дел. Обсуждались возможности сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, традиционной и возобновляемой энергетики, транспорта и транзита, судоходства, сельского хозяйства, туризма и культуры.

Отмечена важность укрепления деятельности Совместной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Грецией в экономической, промышленной и технологической сферах. Также подчеркнута важность сотрудничества, основанного на взаимном доверии и уважении законных интересов друг друга в международном и региональном форматах.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал посла о ситуации и новых реалиях, сложившихся в регионе в постконфликтный период, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Посол Мария Папаконстантину выразила благодарность за прием и заявила, что приложит все усилия для содействия развитию азербайджано-греческих отношений.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.