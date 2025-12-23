Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Греции - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Греции в стране Марию Папаконстантину.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел.
Отмечается, что в ходе встречи посол вручила министру Джейхуну Байрамову копии своих верительных грамот. Министр поздравил посла с назначением и пожелал успехов в дипломатической деятельности.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Грецией, а также по региональным и международным вопросам. Была подчеркнута важность двустороннего политического диалога, включая регулярные политические и консульские консультации между министерствами иностранных дел. Обсуждались возможности сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, традиционной и возобновляемой энергетики, транспорта и транзита, судоходства, сельского хозяйства, туризма и культуры.
Отмечена важность укрепления деятельности Совместной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Грецией в экономической, промышленной и технологической сферах. Также подчеркнута важность сотрудничества, основанного на взаимном доверии и уважении законных интересов друг друга в международном и региональном форматах.
Министр Джейхун Байрамов проинформировал посла о ситуации и новых реалиях, сложившихся в регионе в постконфликтный период, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Посол Мария Папаконстантину выразила благодарность за прием и заявила, что приложит все усилия для содействия развитию азербайджано-греческих отношений.
На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
