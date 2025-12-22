Азербайджанский кикбоксер Бахрам Раджабзаде возвращается в Glory

Азербайджанский кикбоксер Бахрам Раджабзаде, ранее объявивший о завершении профессиональной карьеры, принял решение вернуться на ринг.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Раджабзаде выступит на турнире Glory 105, где его соперником станет румынский тяжеловес Кристиан Ристя. Поединок состоится 7 февраля.

Отметим, что Раджабзаде подходит к бою после двух поражений подряд. В свою очередь, его будущий соперник проиграл все четыре последних поединка.