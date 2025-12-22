https://news.day.az/world/1804280.html Крупный торнадо у берегов ОАЭ - ВИДЕО Крупный торнадо заметили у берегов ОАЭ. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Вихрь вышел на сушу и постепенно рассеялся, а местные жители успели снять его с довольно близкого расстояния.
Крупный торнадо у берегов ОАЭ - ВИДЕО
Крупный торнадо заметили у берегов ОАЭ.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Вихрь вышел на сушу и постепенно рассеялся, а местные жители успели снять его с довольно близкого расстояния.
