Крупный торнадо у берегов ОАЭ - ВИДЕО

Крупный торнадо заметили у берегов ОАЭ. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Вихрь вышел на сушу и постепенно рассеялся, а местные жители успели снять его с довольно близкого расстояния.