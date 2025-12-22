Крупный торнадо у берегов ОАЭ

Крупный торнадо заметили у берегов ОАЭ.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Вихрь вышел на сушу и постепенно рассеялся, а местные жители успели снять его с довольно близкого расстояния.