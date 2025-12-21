Мисли Премьер-лига Азербайджана: "Габала" против "Карабаха"

Сегодня состоится одна из встреч 16-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, "Габала" на своем поле примет "Карабах".

Встреча начнется в 15:00 и пройдет на Городском стадионе Габалы. Главным арбитром матча назначен Али Алиев.

Перед матчем "Габала" занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков, тогда как "Карабах" с 33 очками идет на второй позиции.