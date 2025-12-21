https://news.day.az/sport/1804062.html Мисли Премьер-лига Азербайджана: "Габала" против "Карабаха" Сегодня состоится одна из встреч 16-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, "Габала" на своем поле примет "Карабах". Встреча начнется в 15:00 и пройдет на Городском стадионе Габалы. Главным арбитром матча назначен Али Алиев.
