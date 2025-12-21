Полад Бюльбюльоглу показал сад своего дома в Шуше

Народный артист Азербайджана Полад Бюльбюльоглу принял участие в программе "XXI век", вышедшей в эфир на телеканале AzTV.

Как передает Day.Az, в ходе беседы с ведущим Рафиком Гашимовым Полад Бюльбюльоглу вместе со своим сыном Муртузой Бюльбюльоглу продемонстрировал сад своего дома в Шуше.

Артист рассказал, что в саду растут различные плодовые деревья, особо отметив высокую урожайность яблонь и орехов. Он также подчеркнул, что с радостью угощает собранными плодами соседей и знакомых, а часть урожая отправляет в Баку.

Представляем читателям репортаж: