Полад Бюльбюльоглу показал сад своего дома в Шуше - ВИДЕО
Народный артист Азербайджана Полад Бюльбюльоглу принял участие в программе "XXI век", вышедшей в эфир на телеканале AzTV.
Как передает Day.Az, в ходе беседы с ведущим Рафиком Гашимовым Полад Бюльбюльоглу вместе со своим сыном Муртузой Бюльбюльоглу продемонстрировал сад своего дома в Шуше.
Артист рассказал, что в саду растут различные плодовые деревья, особо отметив высокую урожайность яблонь и орехов. Он также подчеркнул, что с радостью угощает собранными плодами соседей и знакомых, а часть урожая отправляет в Баку.
Представляем читателям репортаж:
