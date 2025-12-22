США о переговорах с Украиной

Соединенные Штаты считают, что переговоры украинской делегации с представителями Вашингтона и Европы, прошедшие в американском штате Флорида, были продуктивными и конструктивными.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

"За последние три дня украинская делегация провела серию продуктивных и конструктивных переговоров с американскими и европейскими партнерами", - написал он в X.

Уиткофф указал, что от американской стороны вместе с ним в переговорах принимал участие зять американского лидера Джаред Кушнер. Украинская делегация была представлена секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым. В переговорах также участвовали помощники по нацбезопасности из европейских стран "для согласования позиций Украины, США и Европы по стратегическому подходу".

Первый раунд переговоров делегаций США и Украины прошел в Берлине 14 декабря, он длился около пяти часов. Стороны продолжили переговоры 15 декабря, встреча длилась около двух часов. В состав делегации США вошли Уиткофф и Кушнер. С украинской стороны участвовали Умеров, Гнатов и Владимир Зеленский.