В бакинских автобусах запускается оплата с NFC, Apple Pay и Google Pay

В городе Баку впервые запускается механизм безналичной оплаты проезда на автобусных маршрутах с использованием всех местных банковских карт с поддержкой NFC, а также сервисов Apple Pay и Google Pay. В рамках пилотного этапа проекта система, в первую очередь, внедрена на маршрутной линии №500 (станция метро "20 Января" - город Сумгайыт).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, пилотный проект будет проходить тестирование в течение 1-3 дней. По итогам анализа результатов планируется расширение применения системы. В дальнейшем во всех маршрутных автобусах Баку в полном объеме будет внедрена NFC-оплата с использованием всех местных банковских карт, а также Apple Pay и Google Pay.

Новая система предоставляет пассажирам дополнительные удобства. Теперь нет необходимости иметь при себе наличные деньги или физическую карту BakıKart - оплату можно совершить за считанные секунды с помощью телефона, умных часов, банковской карты или другого устройства с функцией NFC. Достаточно поднести устройство к валидатору - платеж мгновенно распознаётся и операция завершается.

При оплате проезда в автобусах пассажирам следует использовать только банковские карты с поддержкой NFC, а также смартфоны или BakıKart.

Для справки отметим, что система оплаты с использованием карт Mastercard и Visa уже применяется в ряде городов страны, в том числе в Гяндже и Шамахы.

Ранее мы сообщали о запуске соответствующей системы оплаты на станциях в метро.