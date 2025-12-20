Во Франции произошла еще одна кража старинных предметов роскоши

Сотрудник Елисейского дворца, увлекавшийся коллекционированием, на протяжении двух лет воровал фарфоровые изделия из резиденции президента Франции. Об этом сообщает газета Le Figaro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что подозреваемый в течение двух лет вынес из резиденции около 100 предметов: тарелки, чашки и другую посуду, использовавшуюся на государственных ужинах и официальных мероприятиях. Часть раритетов относится к объектам культурного наследия Франции. Мужчина отвечал за сервировку столов и учет посуды.

По данным издания, похищенные предметы сотрудник дворца передавал коллекционеру фарфора Жислену М., проживающему в Версале и работавшему смотрителем одного из залов музея Лувр. Преступление выявили, когда утраты уже стали очевидными.

Суд обязал обоих мужчин вернуть похищенные предметы роскоши и поместил их под судебный контроль. Коллекционеру запретили работать в Лувре, второму подозреваемому пришлось уволиться из Елисейского дворца.

В октябре этого года неизвестные, одетые в рабочие формы, при помощи автоподъемника проникли в Лувр и за несколько минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона на сумму около €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, украшенную 1354 бриллиантами, злоумышленники уронили при побеге. Часть украденных в музее драгоценностей пытались сбагрить через даркнет.