Обсуждено партнерство между Азербайджаном и Турцией в сфере борьбы с дезинформацией

В рамках "Форума по борьбе с дезинформацией в тюркских государствах" состоялась двусторонняя встреча исполнительного директора Агентства развития медиа Азербайджанской Республики Ахмеда Исмаилова и руководителя отдела по связям с общественностью Администрации Президента Турции Бурханеттина Дурана.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Агентство развития медиа.

В ходе встречи было подчеркнуто, что стратегическое партнерство, сформированное между Азербайджаном и Турцией в медиасекторе, развивается в направлении борьбы с дезинформацией последовательно и целенаправленно. На встрече было отмечено, что быстрое распространение фейков и манипулятивного контента в современной информационной среде обусловливает необходимость укрепления скоординированного, институционального и устойчивого сотрудничества между тюркскими государствами. В этом контексте особо отмечалось, что турецко-азербайджанская медиаплатформа является эффективным механизмом с точки зрения совместной деятельности, оперативного обмена информацией и формирования общей позиции.

В то же время было отмечено, что в условиях интенсификации информационных потоков большое значение имеют расширение обмена опытом в медиасфере, углубление взаимного диалога и содействие профессиональному сотрудничеству. В рамках встречи была выражена уверенность в том, что обсуждение существующих вызовов в сфере медиа и коммуникаций, формирование практических решений и совместных подходов будут осуществляться в будущем еще более интенсивно.