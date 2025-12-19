В Афганистане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на северо-востоке Афганистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 05:35 по времени UTC (09:35 по бакинскому времени) в 61 км от города Кундуз. Очаг землетрясения находился на глубине 35 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.