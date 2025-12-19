Президент США Трамп подписал рекордный военный бюджет страны на 2026 г. объемом $901 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении президента.

Этот законодательный акт позволит министерству войны реализовать мою политику "Мир через силу", защитить родину от внутренних и внешних угроз и укрепить военно-промышленную базу.

Военный бюджет США в 2025 финансовом г., который истек 30 сентября, составил $884 млрд.