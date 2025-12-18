ДТП с грузовиком в Гарадаге: водитель оказался зажат в автомобиле

В поселке Локбатан Гарадагского района Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель оказался в беспомощном состоянии в автомобиле.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно были привлечены спасатели Службы спасения повышенного риска МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте было установлено, что в результате потери управления грузовым автомобилем марки "MAN" и его столкновения с установленной у обочины дороги рекламной опорой произошло ДТП. Водитель автомобиля получил телесные повреждения различной степени тяжести и оказался зажатым в деформированном транспортном средстве.

Спасатели с помощью специального оборудования извлекли водителя - 1985 года рождения, Самедова Алибабу Сульхиддин оглы и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование.