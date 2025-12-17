В Таиланде высказались о ситуации в сфере туризма

Ситуация в туристической сфере в Таиланде остается стабильной на фоне пограничного конфликта с Камбоджей, в то время как иностранные туристы продолжают путешествовать по стране в обычном режиме.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель главы Туристического управления Таиланда по вопросам маркетинга и коммуникаций Нитхи Сипхрэ.

"Ситуация в сфере туризма в Таиланде остается стабильной. Иностранные туристы продолжают путешествовать в обычном режиме. На основных туристических направлениях на данный момент отмен бронирований не зафиксировано", - приводит его слова правительственный департамент по связям с общественностью.

Министерство туризма и спорта королевства ранее заявило, что пограничный конфликт Таиланда и Камбоджи не влияет на благополучие туристов, интересы которых готово защищать таиландское правительство.

Меры более строгого контроля были приняты в бангкокских аэропортах Суваннапхум и Дон Мыанг, а также в воздушных гаванях в городах Чиангмай, Пхукет и Хатъяй. Таиландские власти объясняют это усилиями по предотвращению проникновения в страну возможных наемников на фоне конфликта с Камбоджей.

Согласно информации, в аэропорту Суваннапхум в Бангкоке 14 декабря образовалась длинная очередь на пограничном контроле, на прохождение которой потребовалось примерно от 30 до 40 минут вместо обычных 10-15 минут.

Особое подозрение у таиландских пограничников вызывали мужчины без пары или семьи, некоторые из которых приглашались офицерами на собеседование для уточнения целей поездки.