Азербайджан - ключевая опорная точка США в Евразии

Новая Стратегия национальной безопасности США 2025 года четко формулирует новую геостратегическую парадигму, основанную одновременно на принципах перераспределении ответственности между союзниками и партнерами в регионах, имеющих прямое значение для американских интересов. Южный Кавказ в этом контексте занимает особое место, выступая геополитическим узлом на пересечении нескольких, а порой и перекрывающихся, глобальных стратегических направлений.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье аналитика Камрана Бухари в Forbes.

"В этих условиях Азербайджан сформировался как восходящая держава среднего уровня, готовая взять на себя большую ответственность за обеспечение безопасности в своей стратегической среде, охватывающей полный 360-градусный периметр. Кроме того, Южный Кавказ богат стратегическими минералами, что является приоритетом для администрации Трампа. В этой связи Белому дому целесообразно развивать и институционализировать "маршрут Трампа" (TRIPP), подтвердив и наполнив практическим содержанием обязательства, взятые в августе", - говорится в статье.

Отмечается, что последние взаимные визиты между странами, а также законопроект об отмене 907-й поправки свидетельствуют об углублении институционального диалога, выходящего за рамки оборонного и энергетического сотрудничества.

"Южный Кавказ представляет собой критически важный узел в Евразии, заслуживающий повышенного внимания Вашингтона. В этом регионе Азербайджан является доминирующим игроком. Как трансконтинентальное государство, соединяющее Западную Азию и Восточную Европу, страна занимает стратегическое положение сразу в нескольких регионах, обозначенных в Стратегии национальной безопасности, опубликованной администрацией Трампа 5 декабря. Азербайджан уникален тем, что является единственной страной, имеющей протяженные границы одновременно с Россией и Ираном, что помещает его на пересечение интересов двух ключевых геополитических соперников США", - говорится в статье.

Автор подчеркивает, что самый серьезный вызов для США - Китай - также рассматривает Азербайджан как объект стратегического интереса.

"Для Пекина Баку является центральным элементом инициативы "Один пояс - один путь", выступая стабильным транскаспийским транзитным узлом, соединяющим вторую экономику мира с Европой и снижающим зависимость от уязвимых морских узких мест. В этом контексте позитивным шагом стало решение администрации Трампа продвинуть рамки TRIPP. Этот подход отражает стремление использовать географическое положение Азербайджана для формирования устойчивого стратегического присутствия США в евразийском "внутреннем пространстве".

Практическое сдерживание Китая требует более активного продвижения США в Центральную Азию, и Азербайджан стал ключевой опорной точкой для выхода Вашингтона в регион, находящийся на пересечении интересов всех трех главных соперников Америки. Эта логика полностью соответствует положениям Стратегии национальной безопасности 2025 года. Значимость роли Азербайджана была институционально закреплена на Седьмой консультативной встрече глав государств Центральной Азии, состоявшейся в Ташкенте 16 ноября 2025 года, когда лидеры пригласили Баку стать полноправным участником встреч", - говорится в статье.

Также отмечается, что Азербайджан является ключевой точкой доступа к критически важным минеральным ресурсам Казахстана и Узбекистана.

"Его трубопроводы, порты и сухопутные коридоры делают страну незаменимым элементом устойчивых цепочек поставок, что напрямую соответствует призыву Стратегии национальной безопасности 2025 года "обеспечивать надежные и защищенные цепочки поставок и доступ к критически важным материалам". Углубление сотрудничества с Азербайджаном может гарантировать бесперебойную транспортировку энергоресурсов и минералов, необходимых как для промышленности, так и для оборонного сектора. Обеспечивая безопасность этих маршрутов, Азербайджан способен стать опорой региональных логистических сетей и укрепить глобальный доступ к стратегическим ресурсам. Роль Азербайджана как транзитного узла каспийских ресурсов дает Вашингтону возможность углублять дипломатическое взаимодействие в Евразии, одновременно способствуя региональной стабильности", - пишет автор.

Как отмечается в Стратегии нацбезопасности 2025 года, "продолжая подход президента Трампа, предполагающий, что союзники берут на себя основную ответственность за безопасность в своих регионах, США будут формировать сеть распределения бремени, выступая в роли координатора и партнера", и Азербайджан готов стать ключевым элементом этой архитектуры.

"Несмотря на то что стратегия справедливо акцентирует внимание на Западном полушарии и Азии, реалии евразийского пространства требуют от США сосредоточиться и на Южном Кавказе. Отмена устаревшей 907-й поправки станет важнейшим предварительным условием для формирования полноценного стратегического партнерства. Поддерживая Баку через коммерческие стимулы, передачу технологий и оборонное сотрудничество, Вашингтон сможет укрепить региональную стабильность, расширить экономическую связанность и снизить риски новых конфликтов", - говорится в статье.

Перевод: Али Гасымов