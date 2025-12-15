https://news.day.az/world/1802618.html Испания выделила Украине €2 млрд Испания выделила Украине €2 млрд в виде помощи, в том числе военной. Об этом заявил председатель правительства королевства Педро Санчес, передает El Pais, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Мы предоставили Украине более €2 млрд в виде помощи всех видов, включая военную помощь", - сказал политик.
Напомним, что ранее Украина и США обсудили мирный план в Берлине.
