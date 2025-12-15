Армения обратилась к ЕС

Министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза на сегодняшнем заседании обсудят Армению.

Как передает Day.Az, об этом сказала журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас.

"В следующем году в Армении пройдут выборы. Сегодня мы обсудим, как сможем помочь Армении в этом вопросе. Армения обратилась к нам за помощью в предотвращении вмешательства извне", - отметила Каллас.

Ранее Кая Каллас заявляла, что в преддверии парламентских выборов в Армении в 2026 году Россия стала усиливать кампанию по дезинформации.