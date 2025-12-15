https://news.day.az/world/1802452.html Армения обратилась к ЕС Министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза на сегодняшнем заседании обсудят Армению. Как передает Day.Az, об этом сказала журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас. "В следующем году в Армении пройдут выборы.
Армения обратилась к ЕС
Министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза на сегодняшнем заседании обсудят Армению.
Как передает Day.Az, об этом сказала журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас.
"В следующем году в Армении пройдут выборы. Сегодня мы обсудим, как сможем помочь Армении в этом вопросе. Армения обратилась к нам за помощью в предотвращении вмешательства извне", - отметила Каллас.
Ранее Кая Каллас заявляла, что в преддверии парламентских выборов в Армении в 2026 году Россия стала усиливать кампанию по дезинформации.
