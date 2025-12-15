Президент Ильхам Алиев утвердил состав Наблюдательного совета ОАО "Фонд развития бизнеса Азербайджана" - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Утвержден состав Наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Фонд развития бизнеса Азербайджана".
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, состав Наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Фонд развития бизнеса Азербайджана" утвержден в следующем составе:
Председатель Наблюдательного совета
Министр экономики Азербайджанской Республики
Члены Наблюдательного совета:
Заместитель министра экономики Азербайджанской Республики
Заместитель министра финансов Азербайджанской Республики
Заместитель председателя Центрального банка Азербайджанской Республики
Заместитель исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики.
