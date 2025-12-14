Какие погодные условия ожидают азербайджанцев этой зимой?

Утверждения о том, что предстоящая зима будет суровой, звучат практически каждый год. Однако существует ли научное обоснование таких прогнозов и можно ли заранее определить, какой будет зима - холодной или умеренной?

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, эколог и ученый Садыг Гасанов в комментарии для "Yeni Sabah" отметил, что на погодные условия в Азербайджане, особенно на холодные периоды, влияют воздушные массы, поступающие в страну из разных направлений.

По его словам, прежде всего речь идет о континентальных арктических воздушных массах, которые приходят из Арктики, Сибири и района Баренцева моря. Они отличаются сухим и очень холодным характером и в основном проявляются в зимние месяцы. Вторым фактором являются морские арктические воздушные массы, поступающие со стороны Гренландии и Шпицбергена, чаще в марте-апреле. Третьим важным элементом остаются северные ветры - хазри, которые дуют со стороны Каспийского моря и также способствуют понижению температуры.

Эксперт подчеркнул, что Большой Кавказский хребет частично сдерживает проникновение холодных воздушных масс с севера, что смягчает климат страны и предотвращает резкое понижение температуры.

По словам С. Гасанова, на сегодняшний день нет серьезных признаков того, что зима в Азербайджане будет суровой и продолжительной. Наблюдения последних лет свидетельствуют о заметных климатических изменениях: сезоны смещаются, а холодные периоды становятся кратковременными. Так, в ноябре была зафиксирована более теплая и мягкая погода, а в декабре и январе возможны лишь непродолжительные волны холода, которые затем сменяются потеплением.

Эксперт также отметил, что глобальное повышение температуры примерно на 1,5 градуса уже существенно изменило климат во всем мире. В результате во многих странах Европы зимы стали менее холодными, а арктические воздушные массы утратили прежнюю интенсивность. Аналогичная тенденция наблюдается и в Азербайджане, где, по прогнозам, холод будет носить эпизодический характер.

В заключение Садыг Гасанов подчеркнул, что в условиях глобального потепления и таяния ледников дать точный и долгосрочный прогноз погоды становится все сложнее, однако в целом климат продолжает смещаться в сторону более мягкого.