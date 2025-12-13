"Ливерпуль" обыграл "Брайтон" в АПЛ

Завершен матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли "Ливерпуль" и "Брайтон энд Хоув Альбион".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, победу со счетом 2:0 в этой игре одержали мерсисайдцы.

Уго Экитике открыл счет в этой игре на первой минуте, а на 60-й минуте он оформил дубль с передачи Мохамеда Салаха, вышедшего на замену.

После этой игры "Ливерпуль" с 26 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, "Брайтон энд Хоув Альбион" с 23 очками располагается на девятой строчке.

В следующем туре "красные" 20 декабря на выезде сыграют с "Тоттенхэм Хотспур", "чайки" в тот же день примут на своем поле "Сандерленд".